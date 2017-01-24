Автобус и грузовик столкнулись в Подмосковье — 10 пострадавших

Москва, 24 января. Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и пассажирского автобуса произошло на автодороге А-108 между поселками Буденновец и Мишутино в Подмосковье.

Как подтвердили дорожно-патрульные службы региона, в результате аварии пострадали «порядка 10 человек», сообщат Газета.ру, отмечая, что, по предварительным данным, виновником произошедшего может быть водитель автобуса. Как предполагают сотрудники ГИБДТ, водитель автобуса не справился с управлением, в результате — автобус занесло, а уже затем последовало столкновение с грузовиком.