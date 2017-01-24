Пожарные тушат трехэтажный дом в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. В Выборгском районе Санкт-Петербурга горит трехэтажный жилой дом. Как сообщает городское управление МЧС, пожарные эвакуировали уже 12 человек.

По данным МЧС, пожарные службы получили сообщение о пожаре в поселке Левашово в 19:30 по московскому времени. Возгорание произошло в доме 33 по улице Чкалова между первым и третьим этажом.

Как сообщили в МЧС, пламя перекинулось на кровлю, а площадь пожара составила 800 квадратных метров. Ранг пожара был повышен до второго. Данных о пострадавших не поступало.

В тушении пожара участвуют 27 единиц техники и 104 человека личного состава.