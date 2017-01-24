СМИ назвали источник сведений для доклада о «компромате» на Трампа

Вашингтон, 24 января. Американские СМИ назвали человека, на чьих показаниях, предположительно, мог быть основан доклад о якобы существующем у России компромата на президента США Дональда Трампа. Как пишет издание The Wall Street Journal, этим человеком мог быть президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан.

По мнению издания, Миллиан, вероятно, случайно упомянул об этих данных в разговоре с бывшим шпионом, а не сознательно сотрудничал с авторами доклада.

Показаний Миллиана могло хватить где-то для трети данных, содержащихся в докладе, пишет «Газета.ru». Именно в его показаниях упоминается некая видеозапись с компроматом на Трампа, которая, якобы, есть в распоряжении России.

Сам Миллиан опроверг данные доклада и назвал его попыткой отвлечь американского президента от исполнения его обязанностей.