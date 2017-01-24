Ученые доказали, что детские игрушки опаснее для здоровья, чем игрушки для секса

Стокгольм, 24 января. Группа ученых из Швеции опубликовала доклад, основанный на проведенном ими исследовании детских игрушек. Согласно их данным, многие детские игрушки содержат огромное количество вредных химических веществ, потенциально способных вызвать онкологические заболевания.

Эксперты проведи химический анализ 112 детских игрушек. 17 оказались сделаны из ядовитых веществ – в их составе ученые обнаружили свинец, растворители и фталаты.

В то же время, проведя проверку секс-игрушек, ученые обнаружили, что игрушки для взрослых намного безопаснее детских. Так, из 44 секс-игрушек лишь одна содержала потенциально опасные химикаты.