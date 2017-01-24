Светлане Дель вернули второго ребенка, ранее изъятого опекой

Москва, 24 января. Многодетной семье москвички Светланы Дель вернули второго ребенка, который, как сообщается, за время изъятия заболел пневмонией. Об этом сообщает адвокат и руководитель группы юристов «Команды 29» Иван Павлов.

По его словам, Дель вернули второго ребенка – Петю – который попал в больницу с пневмонией. Сейчас мать уже забрала его и перевела в другую клинику.

Утром 24 января Дель также удалось забрать из приюта шестилетнюю дочь Полину. Таким образом, на данный момент многодетной маме удалось вернуть двоих из десяти изъятых детей.

Как заявил Павлов, решение о расторжении опеки над остальными детьми Дель будет обжаловать через суд.

Напомним, что детей из семьи Дель изъяли после того, как на теле одного из детей сотрудники десткого сада нашли побои. Мальчик утверждал, что его избил отец.