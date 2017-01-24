Бывший глава Европарламента поборется с Меркель за пост канцлера Германии

Берлин, 24 января. Выдвижение бывшего председателя Европарламента в качестве кандидата от СДПГ на выборы канцлера Германии может означать, что коалиция во главе с Меркель дала трещину.

Решение о выдвижении Мартина Шульца кандидатом от СДПГ, как сообщается, было принято лидером немецких социал-демократов Зигмаром Габриэлем. Учитывая политический вес экс-главы Европарламента Шульца, выдвижение Социал-демократической партии Германии именно его кандидатуры в противовес Ангеле Меркель, указывает на то, отмечают «Известия», что СДПГ теперь уже не устраивает роль младшего партнера в коалиции, которую до сих пор безраздельно возглавляла Меркель.

Более того, судя по результатам опросов общественного мнения, у Шульца есть шанс заменить Меркель в кресле канцлера Германии.