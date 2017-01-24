Всемирный банк подтвердил прогноз цены на нефть в 2017 году на уровне 55 долларов

Москва, 24 января. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2017 году баррель нефти будет стоить около 55 долларов. Об этом свидетельствует ежеквартальный доклад банка о состоянии и перспективах сырьевых рынков.

«Цены на большинство продуктов в прошлом году достигли своего минимума, и сейчас они находятся на пути к тому, чтобы подняться в 2017 году»,— утверждает старший экономист Всемирного банка Джон Баффес.

По сравнению с прогнозом Всемирного банка, который был опубликован в прошлом квартале цена на нефть осталась неизменной.

Стоит напомнить, что в декабре 2016 года в Вене состоялись переговоры с участием 11 стран, не являющихся членами ОПЕК. По итогам переговоров было принято решение о сокращении нефтедобычи на 558 тысяч баррелей в сутки.