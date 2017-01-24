Сирия: Пентагон опроверг слухи о 800 американских солдатах под Эль-Хасакой

Вашингтон, 24 января. Пентагон заявил, что сведения о размещении 800 американских солдат в районе сирийского города Эль-Хасака не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Представитель американского оборонного ведомства подтвердил, что Вашингтон направил в Сирию 200 военнослужащих – к 300 уже размещенным в стране. Однако, по его словам, базы коалиции в районе Эль-Хасака, где, якобы, размещены 800 солдат, не существует.

Рэнкин-Гэллоуэй подчеркнул, что точное местонахождение американских военнослужащих в Сирии раскрываться не будет из соображений безопасности. По словам представителя Пентагона, США намерены продолжить борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).