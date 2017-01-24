Двести заключенных сбежали из тюрьмы в бразильском Сан-Паулу

Бразилиа, 24 января. В бразильском штате Сан-Паулу из тюрьмы сбежали почти 200 заключенных, и большую часть из них полиция не смогла вернуть под стражу.

Тюрьму, известную в Бразилии под названием «Бауру», сбежавшие заключенные покинули входе устроенных ими беспорядков, причем беспорядки эти сопровождались не только бунтом, но и поджогом.

По словам полицейских, отмечает RT на русском, 90 заключенных, совершивших побег, пойманы, однако не менее 150 человек остаются на свободе.

Напомним, за последнее время в Бразилии произошло несколько крупных бунтов в местах заключений, и это, как отмечают эксперты, может быть признаком обострившихся противоречий преступных кланов.