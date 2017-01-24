Мотострелки Северного флота учились управлять оленьими и собачьими упряжками

Москва, 24 января. Военнослужащие отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приняли участие в плановых занятиях по управлению оленьими и собачьими упряжками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Занятия прошли в оленеводческом хозяйстве в Мурманской области. Оленеводы и каюры рассказали и показали военнослужащим, как управлять традиционными видами транспорта коренных народов Севера. Кроме того, бойцы учились осуществлять рейды, используя лыжи в сцепке по 3-4 человека со снегоходами. На заключительном этапе занятий военнослужащие провели учебный бой.

Стоит напомнить, что в начале января арктическая бригада Северного флота провела тренировки по вождению вездеходов на пересеченной местности. При этом занятия по экстремальному вождению проходили на отдаленном полигоне в Заполярье.