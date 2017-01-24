Ученые раскрыли тайну гибели и возрождения цивилизации майя

Вашингтон, 24 января. Цивилизация майя дважды за свою историю оказывалась на грани уничтожения. К такому выводу пришли американские специалисты.

После серии раскопов на территории древнего города Сейбаль, расположенного на территории Гватемалы, археологи пришли к выводу, что майя один раз уже оказывались на пороге гибели своей цивилизации.

Окончательный упадок цивилизации произошел вскоре после прихода на американский континент европейцев. Однако по последним данным, на грани уничтожения цивилизация майя была еще 700 лет назад. Об этом свидетельствует тот факт, что сам город Сейбаль, игравший важную роль в древнем государстве, был более чем на сто лет покинут и заброшен.

Причиной подобного упадка, по мнению ученых, стала череда военных конфликтов и политических кризисов.