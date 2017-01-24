Расходы Британии на слежку за «Адмиралом Кузнецовым» увеличатся вдвое

Лондон, 24 января. Группа журналистов из Соединенного Королевства установила точную сумму, затраченную британским правительством на слежку за российским авианосным соединением. Так как Лондон намерен следить за российскими кораблями и на обратном пути, эта сумма неизбежно удвоится.

Как пишет газета «Известия», британские военные потратили на слежку за «Адмиралом Кузнецовым» около 1,4 миллиона фунтов. Для наблюдения за российскими кораблями Соединенное королевство использовало эсминцы «Дункан» и «Ричмонд».

Данная сумма была потрачена преимущественно на зарплату экипажам, а также на закупку топлива и обслуживание кораблей.

Кроме того, стало известно, что ВМС Великобритании намерены отслеживать перемещения российских кораблей и на обратном пути.