Авиация ТОФ ищет подлодки условного противника в Хабаровском крае

Москва, 24 января. Противолодочная авиация Тихоокеанского флота приступила к учебно-тренировочным полетам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К учебно-тренировочным полетам привлечены экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142мз, которые базируются на аэродроме «Каменный Ручей». В ходе тренировок экипажам предстоит выполнить ряд полетов с максимальной продолжительностью нахождения в воздухе. Летчики отработают навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, а также слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия средств аэронавигации.

Также пилоты отработают задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения.