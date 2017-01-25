Сирия, 25 января. В ходе операций ВКС РФ, ВВС САР и подразделений САА в окрестностях Дейр эз-Зора за прошедшие сутки было ликвидировано свыше 100 террористов ИГ*. «Джебхат ан-Нусра»** ведет бои с бывшими союзниками в провинциях Алеппо и Идлиб. САА за минувшие сутки значительно продвинулась по направлению к Пальмире, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе водных источников в долине «Вади-Барада» на западе от Дамаска в минувшие сутки время от времени возобновлялись столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками формирования «Джебхат ан-Нусра» и других союзных ему группировок. Как заявил накануне представитель САР при ООН Башар Аль-Джаафари, войска САА продолжат наступления до тех пор, пока водоснабжение столицы не будет восстановлено. На данный момент около семи миллионов жителей города остаются без воды. Правительственные силы постепенно продвигаются в зачистке территорий в районе водных источников.

В Восточной Гуте и окраине района Джобар города Дамаска шли бои между сирийскими войсками и боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам»***, которые контролируют значительную часть территории в регионе. Террористы все еще продолжают ожесточенное сопротивление, несмотря на введенный на территории Сирии режим без огня, однако их зона влияния в Восточной Гуте понемногу уменьшается.

Провинция Алеппо

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» накануне начали масштабную операцию против бывших союзных им вооруженных оппозиционных группировок. Под ударом оказались позиции «Джебхат Аль-Шамии» на западе от Алеппо. Ранее это формирование поддержало «Архар аш-Шам» и «Джейш Аль-Муджахидин», которые первыми выступили против «Ан-Нусры» и в данный момент ведут с ней бои в Идлибе. По словам военного источника ФАН, внутри оппозиционных сил после поражения в Восточном Алеппо все чаще вспыхивали ожесточенные вооруженные конфликты, которые теперь переросли в настоящий раскол.

Спецподразделение сирийской армии «Тигры» в ходе нескольких массированных атак позиций ИГ установили контроль над несколькими поселениями на востоке провинции Алеппо, нанеся боевикам значительные потери в живой силе. Таким образом, правительственным войскам удалось за эти сутки несколько продвинуться в зачистке территории в этом регионе. В этой части провинции продолжается освободительная операция САА против террористов ИГ, которые на настоящий момент контролируют значительную часть региона, включая город Аль-Баб.

Провинция Хомс

Правительственные войска постепенно продвигаются ближе к городу Пальмира на востоке провинции Хомс. В результате нескольких наступлений на опорные пункты ИГ подразделениям САА удалось зачистить часть территорий и немного оттеснить отряды боевиков назад с их позиций. Город был вторично захвачен «Исламским государством» в конце прошлого года в результате внезапной атаки. В настоящее время сирийские войска постепенно возвращают под свой контроль утраченные территории в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

В результате серии массированных ударов по позициям ИГ военнослужащим САА при поддержке ВВС Сирии и ВКС России удалось отбить обширные территории на юге от города Дейр эз-Зор. За последние сутки было уничтожено около 100 террористов, конвой из семи автомобилей и крупный оружейный склад ИГ. Таким образом, благодаря поддержке российской стороны ситуация в регионе сдвинулась с мертвой точки: уже несколько лет Дейр эз-Зор практически полностью контролируется «Исламским государством».

Провинция Даръа

Продолжаются бои за влияние в провинции Даръа. В минувшие сутки в окрестностях столицы были отмечены перестрелки между правительственными войсками и боевиками оппозиционных сил, в результате чего была уничтожена группа повстанцев. На западной окраине прошли ожесточенные бои между отрядами Сирийской свободной армией (ССА)**** и ИГ, обе стороны понесли потери убитыми и раненными. По состоянию на сегодня большая часть провинции находится под контролем боевиков оппозиции, однако столкновения в этом регионе не прекращаются.

Провинция Идлиб

За прошедшие сутки сразу в нескольких частях провинции Идлиб прошли бои между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш Аль-Муджахидин». «Ан-Нусра» отбила населенный пункт Сармата на севере провинции и заняла часть позиций бывших союзников к югу от города Идлиб. Тем не менее оба формирования понесли потери в численной силе и технике. Масштабное наступление «Джебхат ан-Нусры» продолжается.

Провинция Ракка

На протяжении всех суток бои между силами операции «Гнев Евфрата» и боевиками ИГ на западе от Ракки практически не прекращались. Тем не менее отрядам Сирийских демократических сил (SDF)***** и курдским отрядам народной самообороны (YPG), даже несмотря на активную поддержку ВВС международной коалиции, не удалось продвинуться в зачистке территорий в регионе. За все время антитеррористической кампании, которая стартовала ближе к концу 2016-го года, бойцам SDF и YPG так и не удалось войти в город.

Ирак

Террористы ИГ продолжают наносить удары по мирному населению. Так за минувшие сутки погибли три мирных жителя Западного Мосула, который полностью контролируется боевиками ИГ, еще двенадцать были убиты в результате очередного теракта в Багдаде. В центре столицы взорвался заминированный автомобиль. Таким образом, в провинциях Ниневия и Багдад отмечается особенно напряженная ситуация в связи с деятельностью боевиков ИГИЛ.

Однако подразделениям иракской армии удалось уничтожить два пункта управления боевиков, располагавшихся недалеко от границы между провинциями Салах-эд-Дин и Аль-Анбар. Кроме того, сообщается, что в результате нескольких наступлений на территориях этих провинций было ликвидировано несколько групп боевиков.