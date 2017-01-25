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Новости Сирии
Сирия итоги за сутки на 25 января 6.00: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре, междоусобицы боевиков в Алеппо и Идлибе

Сирия итоги за сутки на 25 января 6.00: ИГ несет потери в Дейр эз-Зоре, междоусобицы боевиков в Алеппо и Идлибе

6:00  25 Января 2017
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Боевики ИГ понесли серьезные потери в Дейр эз-Зоре

Сирия, 25 января. В ходе операций ВКС РФ, ВВС САР и подразделений САА в окрестностях Дейр эз-Зора за прошедшие сутки было ликвидировано свыше 100 террористов ИГ*. «Джебхат ан-Нусра»** ведет бои с бывшими союзниками в провинциях Алеппо и Идлиб. САА за минувшие сутки значительно продвинулась по направлению к Пальмире, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В районе водных источников в долине «Вади-Барада» на западе от Дамаска в минувшие сутки время от времени возобновлялись столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА)  и боевиками формирования «Джебхат ан-Нусра» и других союзных ему группировок. Как заявил накануне представитель САР при ООН Башар Аль-Джаафари, войска САА продолжат наступления до тех пор, пока водоснабжение столицы не будет восстановлено. На данный момент около семи миллионов жителей города остаются без воды. Правительственные силы постепенно продвигаются в зачистке территорий в районе водных источников.

В Восточной Гуте и окраине района Джобар города Дамаска шли бои между сирийскими войсками и боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам»***, которые контролируют значительную часть территории в регионе. Террористы все еще продолжают ожесточенное сопротивление, несмотря на введенный на территории Сирии режим без огня, однако их зона влияния в Восточной Гуте понемногу уменьшается.

САА атаковала позиции «Джейш Аль-Ислам» в Восточной Гуте

Провинция Алеппо

Боевики  формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» накануне начали масштабную операцию против бывших союзных им вооруженных оппозиционных группировок. Под ударом оказались позиции «Джебхат Аль-Шамии» на западе от Алеппо. Ранее это формирование поддержало «Архар аш-Шам» и «Джейш Аль-Муджахидин», которые первыми выступили против «Ан-Нусры» и в данный момент ведут с ней бои в Идлибе. По словам военного источника ФАН, внутри оппозиционных сил после поражения в Восточном Алеппо все чаще вспыхивали ожесточенные вооруженные конфликты, которые теперь переросли в настоящий раскол.

Спецподразделение сирийской армии «Тигры» в ходе нескольких массированных атак позиций ИГ установили контроль над несколькими поселениями на востоке провинции Алеппо, нанеся боевикам значительные потери в живой силе. Таким образом, правительственным войскам удалось за эти сутки несколько продвинуться в зачистке территории в этом регионе. В этой части провинции продолжается освободительная операция САА против террористов ИГ, которые на настоящий момент контролируют значительную часть региона, включая город Аль-Баб.

Провинция Хомс

Правительственные войска постепенно продвигаются ближе к городу Пальмира на востоке провинции Хомс. В результате нескольких наступлений на опорные пункты ИГ подразделениям САА удалось зачистить часть территорий и немного оттеснить отряды боевиков назад с их позиций. Город был вторично захвачен «Исламским государством» в конце прошлого года в результате внезапной атаки. В настоящее время сирийские войска постепенно возвращают под свой контроль утраченные территории в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

В результате серии массированных ударов по позициям ИГ военнослужащим САА при поддержке ВВС Сирии и ВКС России удалось отбить обширные территории на юге от города Дейр эз-Зор. За последние сутки было уничтожено около 100 террористов, конвой из семи автомобилей и крупный оружейный склад ИГ. Таким образом, благодаря поддержке российской стороны ситуация в регионе сдвинулась с мертвой точки: уже несколько лет Дейр эз-Зор практически полностью контролируется «Исламским государством».

ВКС России нанесли удары по местам концентрации сил ИГ на окраине Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

Продолжаются бои за влияние в провинции Даръа. В минувшие сутки в окрестностях столицы были отмечены перестрелки между правительственными войсками и боевиками оппозиционных сил, в результате чего была уничтожена группа повстанцев. На западной окраине прошли ожесточенные бои между отрядами Сирийской свободной армией (ССА)**** и ИГ, обе стороны понесли потери убитыми и раненными. По состоянию на сегодня большая часть провинции находится под контролем боевиков оппозиции, однако столкновения в этом регионе не прекращаются.

Провинция Идлиб

За прошедшие сутки сразу в нескольких частях провинции Идлиб прошли бои между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш Аль-Муджахидин». «Ан-Нусра» отбила населенный пункт Сармата на севере провинции и заняла часть позиций бывших союзников к югу от города Идлиб. Тем не менее оба формирования понесли потери в численной силе и технике. Масштабное наступление «Джебхат ан-Нусры» продолжается.

Провинция Ракка

На протяжении всех суток бои между силами операции «Гнев Евфрата» и боевиками ИГ на западе от Ракки практически не прекращались. Тем не менее отрядам Сирийских демократических сил (SDF)***** и курдским отрядам народной самообороны (YPG), даже несмотря на активную поддержку ВВС международной коалиции, не удалось продвинуться в зачистке территорий в регионе. За все время антитеррористической кампании, которая стартовала ближе к концу 2016-го года, бойцам SDF и YPG так и не удалось войти в город.

Бои между ИГ и силами операции «Гнев Евфрата» на западе от Ракки не прекращались

Ирак

Террористы ИГ продолжают наносить удары по мирному населению. Так за минувшие сутки погибли три мирных жителя Западного Мосула, который полностью контролируется боевиками ИГ, еще двенадцать были убиты в результате очередного теракта в Багдаде. В центре столицы взорвался заминированный автомобиль. Таким образом, в провинциях Ниневия и Багдад отмечается особенно напряженная ситуация в связи с деятельностью боевиков ИГИЛ.

Однако подразделениям иракской армии удалось уничтожить два пункта управления боевиков, располагавшихся недалеко от границы между провинциями Салах-эд-Дин и Аль-Анбар. Кроме того, сообщается, что в результате нескольких наступлений на территориях этих провинций было ликвидировано несколько групп боевиков.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

Алексей Громов
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