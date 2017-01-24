Экс-тренер «Спартака-2» возглавил молодежную сборную России

Москва, 24 января. Бывший тренер резервной команды московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную Российской Федерации. Об этом журналистам во вторник сообщил источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Согласно предварительным данным, контракт Бушманова рассчитан на три года. Перед специалистом поставлена задача пробиться в финальную стадию чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд в 2019 году.

Напомним, ранее стало известно о том, что экс-главный тренер молодежной команды РФ по футболу Николай Писарев может возглавить сборную Белоруссии.

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