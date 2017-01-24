Ветер перемен: Гаук подписал указ о выборах в бундестаг Германии

Берлин, 24 января. Выборы в бундестаг Германии назначены на 24 сентября 2017 года. Соответствующий указ подписал президент ФРГ Йоахим Гаук по рекомендации правительства.

По словам представителя канцелярии Бундестага, Гаук, в соответствии с рекомендацией федерального правительства, подписал распоряжение о проведении парламентских выборов в 2017 году. Как сообщает газета «Известия», выборы состоятся 24 сентября.

По итогам выборов будет сформировано правительство страны, а также избран канцлер – глава кабинета министров.

Центральным из главных кандидатов на пост канцлера будет действующий лидер Германии Ангела Меркель. Один из ее оппонентов уже известен – это бывший глава Европарламента Мартин Шульц.