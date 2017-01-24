Донбасс: ОБСЕ будет фиксировать отвод сил ЛНР и ВСУ в Станице Луганской

Луганск, 24 января. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ намерены присутствовать во время разведения сил ЛНР и ВСУ в районе Станицы Луганской. Об этом заявил первый заместитель главы ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«СММ ОБСЕ завтра будет на участке разведения сил и средств на КПП «Станица Луганская», если будет безопасная обстановка. Это не только завтра, и все остальные дни. СММ будет фиксировать любое развитие событий на этом участке», — пояснил Хуг.

Он также добавил, что во время разведения сил будут присутствовать представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, которые выступят в роли гаранта режима тишины.

Стоит отметить, что накануне вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по позициям Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево, где в этот момент находился заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг.