Экипажи танкового объединения ЗВО подняты по тревоге в Подмосковье

Москва, 24 января. Гвардейское танковое объединение Западного военного округа (ЗВО) поднято по учебной тревоге в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что поднятые по тревоге экипажи танков Т-72, Т-80 и Т-90 совершили марши на полигоны, где танкисты провели боевые стрельбы. При этом стрельбы проходили как в дневное, так и ночное время. Также танкисты выполнили погрузку бронетехники на железнодорожные платформы и отработали преодоление препятствий.

Стоит напомнить, что накануне в Западном военном округе состоялась масштабная тренировка войск связи.