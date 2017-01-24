Евросоюз раскритиковал Израиль за решение о строительстве поселений

Брюссель, 24 января. Европейский союз раскритиковал решение властей Израиля о строительстве домов на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.

Как указано в официальном заявлении европейских дипломатов, действия израильской стороны нарушают нормы международного права. Брюссель опасается, что позиция Тель-Авива по данному вопросу разрушит возможности мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Напомним, ранее стало известно о том, что новый раунд переговоров, в которых примут участие представители Израиля и Палестины, пройдет в 2017 году.

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