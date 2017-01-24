Президент Болгарии назначил дату досрочных выборов в парламент

София, 24 января. Указ о проведении в Болгарии досрочных парламентских выборов был сегодня подписан болгарским президентом Руменом Радевым. Об этом сообщается в заявлении на сайте администрации главы государства.

Согласно тексту заявления, президент Болгарии подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года.

Кроме того, в тексте указа Радева также содержится постановление о роспуске действующего 43-го парламента страны. Роспуск состоится 27 января.

Также сообщается, что Радев назначил бывшего председателя парламента страны на пост премьер-министра в своем служебном правительстве.