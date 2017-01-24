Стала известна точная сумма, заплаченная британской казной за слежку за «Адмиралом Кузнецовым»

Лондон, 24 января. Власти Великобритании потратили почти 1,4 млн фунтов стерлингов на мониторинг за передвижением кораблей ВМФ России и их сопровождение. Такие данные приводят британские СМИ со ссылкой на официальные органы власти.

Эти средства пойдут на зарплату британским военным, а также на топливо, которое израсходуют британские корабли, провожая российскую авианосную группу через Ла-Манш. Примечательно, что такую же сумму Великобритания потратила на сопровождение российских кораблей в прошлом году, когда они направлялись к берегам Сирии.

Напомним, что за передвижением российских судов наблюдают боевые корабли королевского флота Великобритании «Дункан» и «Ричмонд». Российская авианосная группа направляется к месту базирования в Североморск.