Варшава, 24 января. Руководство НАТО в Европе уверено в победе над Россией в случае возникновения открытого вооруженного конфликта, несмотря на сомнительное качество поставляемой из США военной техники.

По словам бывшей военнослужащей сухопутных сил США Виктории Леграновой, Пентагон направляет в Европу технику времен холодной войны, которую по-хорошему следует списать.

«У меня у самой была винтовка 1963 года выпуска. И в нашем подразделении был вертолет «Апач», построенный во время вьетнамской войны. У нас до сих пор состоят на службе Б-52, которым уже 70 лет, боевые корабли примерно такого же возраста», — отметила она.

Другой слабой стороной американского вооружения является упор на электронику, которая имеет обыкновение выходить из строя, когда ей долгое время не пользуются. В результате аккумуляторы разряжаются, а чипы отсыревают, и готовые к войне танки вдруг оказываются небоеспособными.

Впрочем чиновники НАТО уверены, что даже если половина поставляемых в Европу американских танков заведется, то России нечем будет ответить на эту силу, если не брать в расчет возможность ядерного удара.

«Командование НАТО считает, что в случае конвенционального конфликта с Россией, даже если половина наших танков не заведется или развалится на марше, то оставшейся половины все равно хватит для выполнения поставленных боевых задач», — рассказала Легранова изданию «Ридус».