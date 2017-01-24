Додон хочет получить право распускать парламент Молдавии

Кишинев, 24 января. Президент Молдавии Игорь Додон планирует внести изменения в конституцию страны для того, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы.

«Мы предложим изменения в конституцию так, чтобы президент мог распускать парламент», — подчеркнул глава государства.

Додон хочет провести референдум по данному вопросу. Однако он не собирается превращать Молдавию в президентскую республику.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон пообещал не выстраивать отношения с Евросоюзом на антироссийской риторике.

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