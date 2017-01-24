Связисты ВВО провели масштабные учения

Москва, 24 января. В Восточном военном округе состоялась первая в нынешнем году комплексная тренировка подразделений связи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В тренировке приняли участие подразделения войск связи, которые дислоцируются в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской и Сахалинской областях.

В ходе тренировки связисты отработали вопросы обеспечения устойчивой и непрерывной связью руководства округа, штабов общевойсковых объединений, а также подчиненных им сил и средств.

В тренировке были задействованы более 100 узлов связи, пунктов управления и радиорелейных станций, которые оснащены цифровыми средствами передачи данных.