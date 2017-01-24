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Новороссия
Донбасс: ОБСЕ намерена увеличить число камер для фиксации нарушений

Донбасс: ОБСЕ намерена увеличить число камер для фиксации нарушений

21:14  24 Января 2017
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Донбасс: ОБСЕ намерена увеличить число камер для фиксации нарушений

Киев, 24 января. Специальная миссия ОБСЕ в Донбассе намерена увеличить количество камер, фиксирующих нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения. С таким заявлением выступил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По его словам, одна из камер уже установлена в Станице Луганской и сейчас фиксирует выстрелы с обеих сторон. Он добавил, что миссия ОБСЕ в Донбассе намерена значительно увеличить число подобных камер по обе стороны соприкосновения.

Хуг отметил, что в первую очередь камеры будут размещены в тех районах, где обе стороны ограничивают доступ наблюдателей миссии.

 

#донбасс
Антон Зарубин
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