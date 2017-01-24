Сирия, 24 января. ВВС Сирии и ВКС России провели совместную бомбардировку укрепрайонов ИГ* в окрестностях Дейр эз-Зора. Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» напали на штаб «Джебхат ан-Нусры»** на юге Идлиба. Сирийские войска отбили несколько населенных пунктов на востоке провинции Алеппо в ходе боев с ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось занять несколько стратегически важных высот в районе водных источников в долине Вади-Барада к западу от Дамаска в ходе коротких столкновений с боевиками повстанческих группировок, отказавшихся от плана перемирия правительства Сирии. В регионе дислоцируются боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» и других более мелких подконтрольных ей формирований. Под их контролем находится часть источников воды, питающих столицу. В данный момент правительственные войска ведут артиллерийский огонь по позициям террористов. Около семи миллионов жителей Дамаска все еще остаются без воды.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают активные боевые действия против террористов ИГ в восточной части провинции Алеппо. В ходе последних наступлений военнослужащим САА удалось занять населенные пункты Таль-Рахал, Дейр Ханта, Хусамия и Сарбас. В этом регионе продолжается масштабная освободительная операция армии Сирии против террористов ИГИЛ, под контролем которых находятся обширные территории в этой части Алеппо, в том числе несколько крупных городов.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно данным одного из сирийских информационных агентств, ВВС Сирии и ВКС России провели совместную операцию против ИГ, нанеся удары по укрепрайонам террористов на окраине населенного пункта Аль-Макабер, находящегося в пригороде Дейр эз-Зора. В результате ликвидирована группа боевиков, частично разрушен крупный склад боеприпасов и вооружений террористов. Таким образом, работа сирийской и российской авиации в значительной мере способствует ослаблению ИГ в этом регионе, который уже несколько лет находится под контролем боевиков.

Грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили гуманитарный груз в оккупированные террористами ИГ районы на западе города Дейр эз-Зор. Несколько сотен жителей получили необходимые медикаменты, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Так, благодаря помощи правительства Сирии, российской стороны и некоторых благотворительных организаций пока удается избежать гуманитарной катастрофы в этом регионе.

Провинция Даръа

Военнослужащие сирийских войск провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков повстанческих группировок на окраине района Аль-Маншия города Даръа. Огонь велся из тяжелых артиллерийских орудий и пулеметов. В результате обстрела были ликвидированы несколько террористов, также уничтожены две автомашины с крупнокалиберными пулеметами и разрушена часть укреплений боевиков. В окрестностях города по-прежнему продолжаются ожесточенные столкновения за влияние в регионе. На западе от Даръа время от времени вспыхивают бои между оппозиционными силами и террористам ИГ.

Провинция Идлиб

Боевики оппозиционных группировок «Ахрар аш-Шам» и «Сукур Аш-Шам» напали на штаб формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе населенного пункта Ихсем на юге провинции Идлиб. По данным источника, близкого к боевикам «Ахрар аш-Шам», в результате наступления было уничтожено около 15 членов «Ан-Нусры», также была захвачена крупная партия вооружений террористов. Последнее время после неудачи в восточной части Алеппо в рядах оппозиционных сил все чаще отмечались ожесточенные вооруженные конфликты, которые теперь переросли в серьезный раскол между «Джебхат ан-Нусрой» и рядом других формирований.

Провинция Ракка

Отряды Сирийских демократических сил (SDF)*** и курдские формирования народной самообороны (YPG) ведут ожесточенные бои с террористами ИГ за населенный пункт Аль-Сафлания на западе от Ракки. Силы операции «Гнев Евфрата» и боевики обстреливают позиции друг друга из крупнокалиберных минометов и ракетных установок. Войска SDF и YPG, таким образом, продолжают наступать на опорные пункты ИГ, расположенные только на подъездах к Ракке, несмотря на то, что антитеррористическая операция началась еще в начале ноября прошлого года.

Ирак

Иракские военнослужащие выявили крупный схрон террористов ИГ в районе населенного пункта Хаммам Аль-Алил к югу от города Мосул. Саперными подразделениями оттуда было изъято множество самодельных взрывных устройств, а также запасы боеприпасов террористов. На территории Сирии и Ирака за время военного конфликта были обнаружены сотни лабораторий боевиков, в которых они изготавливали самодельные взрывные устройства. Террористы затем использовали их как против правительственных войск, так и против гражданского населения.