Польские националисты избили украинцев за отказ признать Львов частью Польши

Варшава, 24 января. Группа польских националистов избила украинских студентов, которые заявили о том, что Львов является украинским городом. Об этом во вторник сообщили сотрудники правоохранительных органов Польши.

Инцидент произошел в Подкарпатском воеводстве. Согласно предварительной информации, пять мужчин остановили украинцев и задали им вопрос о Львове. После этого злоумышленники оскорбили и избили студентов.

Позднее полицейские смогли задержать преступников, которым могут быть предъявлены обвинения разжигании межнациональной розни.

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