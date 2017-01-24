число погибших при сходе лавины на отель в Италии возросло до 16 человек

Рим, 24 января. Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano di Farindola в Италии возросло до 16 человек. Об этом журналистам во вторник сообщили сотрудники правоохранительных органов страны.

Согласно предварительным данным, спасатели ищут еще 13 человек на месте трагедии.

Напомним, ранее стало известно о том, что владелец вышеуказанного отеля Бруно ди Томмазо запросил помощь у властей региона еще до того, как произошел инцидент.

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