Число погибших при сходе лавины на отель в Италии возросло до 16 человек
Рим, 24 января. Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano di Farindola в Италии возросло до 16 человек. Об этом журналистам во вторник сообщили сотрудники правоохранительных органов страны.
Согласно предварительным данным, спасатели ищут еще 13 человек на месте трагедии.
Напомним, ранее стало известно о том, что владелец вышеуказанного отеля Бруно ди Томмазо запросил помощь у властей региона еще до того, как произошел инцидент.
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