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Весь мир
США подтвердили взятие восточного Мосула иракскими войсками

США подтвердили взятие восточного Мосула иракскими войсками

21:03  24 Января 2017
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США подтвердили взятие восточного Мосула иракскими войсками

Вашингтон, 24 января. Американские военные подтвердили заявление властей Ирака об освобождении восточной части Мосула от боевиков запрещенной России террористической группировки «Исламское государство».

«Операции по зачистке продолжаются, но иракские силы безопасности контролируют все территории в городе к востоку от реки Тигр, восточный берег реки вокруг всех пяти мостов через Тигр, Университет Мосула и развалины Ниневии», — говорится в сообщении Центрального командования вооруженных сил США.

В ведомстве добавили, что следующим этапом операции станет освобождение западной части Мосула. По прогнозам американских военных, бои за западную часть Мосула будут гораздо жестче.

Кирилл Иванов
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