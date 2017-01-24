Видео горящего в Москве торгового центра «Рио» появилось в Сети

Москва, 24 января. Пожар, вспыхнувший в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы, попал на видео. В Сети появились первые кадры, на которых видно сплошную стену огня, охватившую наружное покрытие здания.

Причина возгорания не уточняется, сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Ранее сообщалось о том, что персонал и посетители торгового центра были экстренно эвакуированы в связи с пожаром, который охватил внешнюю стену здания ТЦ «Рио». По словам очевидцев, огонь также перекинулся на припаркованные неподалеку автомобили.