Рыбное место: Хасбулатов назвал нового долларового миллиардера расплатой за санкции

Москва, 24 января. Попадание владельца компании «Норебо Холдинг» Виталия Орлова в список миллиардеров говорит о губительном влиянии санкций. Об этом журналистам заявил член-корреспондент РАН Руслан Хасбулатов.

«Природа этих санкций не просто антигуманна, она антицивилизационна и не вписывается в современное развитие мировой экономики», — отметил Хасбулатов в интервью агентству НСН.

Напомним, ранее стало известно о том, что издание Bloomberg оценило состояние россиянина Виталия Орлова в один миллиард долларов.

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