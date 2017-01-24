ЛНР: украинские силовики обстреляли жилые кварталы Стаханова

Луганск, 24 января. Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Стаханова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР.

«Приблизительно в 14:00 киевские силовики обстреляли жилые дома в Стаханове. Повреждены дома по улице Якира, 15 и улице Тверская, 24», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по данному факту было начато расследование. В настоящее время на месте обстрела работает группа следователей Генеральной прокуратуры ЛНР по городу Стаханову, которым предстоит документально зафиксировать очередное военное преступление украинских силовиков.

Стоит отметить, что накануне заместитель главы ОБСЕ Александр Хуг попал под обстрел украинских силовиков, когда находился на позициях Народной милиции ЛНР в районе Дебальцево.