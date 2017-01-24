Торговый центр «Рио» загорелся в Москве, идет эвакуация

Москва, 24 января. Торговый центр «Рио» загорелся на юго-западе Москвы. Согласно предварительным данным, горит наружная обшивка здания.

Площадь огня превышает 200 кв метров. Пламя быстро распространяется, оно перекинулось на два припаркованных неподалеку автомобиля.

В настоящее время осуществляется эвакуация людей. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают пожарные, сообщает ТАСС.

Напомним, что на днях в Москве вспыхнуло здание научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко. Вероятнее всего, речь идет о возгорании утеплителя.