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Происшествия
Торговый центр «Рио» загорелся в Москве, идет эвакуация

Торговый центр «Рио» загорелся в Москве, идет эвакуация

20:30  24 Января 2017
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Торговый центр «Рио» загорелся в Москве, идет эвакуация

Москва, 24 января. Торговый центр «Рио» загорелся на юго-западе Москвы. Согласно предварительным данным, горит наружная обшивка здания. 
Площадь огня превышает 200 кв метров. Пламя быстро распространяется, оно перекинулось на два припаркованных неподалеку автомобиля.

В настоящее время осуществляется эвакуация людей. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают пожарные, сообщает ТАСС. 

Напомним, что на днях в Москве вспыхнуло здание научно-исследовательского института нейрохирургии имени Бурденко. Вероятнее всего, речь идет о возгорании утеплителя.

Геннадий Плющев
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