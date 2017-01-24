Маккейн назвал решение Трампа по ТТП «губительным» для экономики США

Вашингтон, 24 января. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что решение президента Дональда Трампа о выходе США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству усилит экономику Китая.

Сенатор-однопартиец американского президента Джон Маккейн прокомментировал решение Трампа о выходе США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству. «Я разговаривал с лидерами азиатских стран, и все они сказали, что это (выход США из ТТП ) очистит поле для Китая. По-моему, это нехорошо для США», — отметил Маккейн. Он также добавил, что подобная политика является «шагом назад», в то время как большая часть мировой экономики находится в данном регионе. Сенатор подчеркнул, что решение Трампа «губительно» и приведет к доминированию КНР в экономическом плане.