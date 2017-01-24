Трамп возобновил строительство нефтепроводов, которое остановил Обама

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп возобновил строительство нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, строительство этих нефтепроводов было приостановлено предыдущим президентом США Бараком Обамой. Причиной остановки строительства послужили протесты защитников окружающей среды.

Ожидается, что завершение строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline обойдется в 3,8 миллиардов долларов. С помощью этого нефтепровода будут осуществляться поставки нефти из Северной Дакоты в Иллинойс. Нефтепровод Keystone позволит осуществлять перекачку нефти из Канады в Техасе и Луизиану для последующей переработки.