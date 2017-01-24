РФ рассказала о неловких попытках шантажа на межсирийских переговорах в Астане

Астана, 24 января. Российские дипломаты фиксировали попытки шантажа со стороны делегации так называемой «умеренной» сирийской оппозиции, которая принимала участие в переговорах по Сирии в Астане. Об этом во вторник поведал специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

«Мы, конечно, фиксировали со стороны сирийской вооруженной оппозиции некоторые попытки, неловкие, скажем так, шантажа», — отметил он.

По словам Лаврентьева, оппозиционеры требовали полностью прекратить боевые действия в районе реки Вади Барада.

Напомним, ранее постпред Сирийской Арабской Республики при ООН Башар аль-Джаафари указал на то, что жители Дамаска должны получить доступ к питьевой воде.

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