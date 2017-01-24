Новая Octavia приедет в Россию с новым кузовом и подросшей ценой

Москва, 24 января. Российский филиал чешского автогиганта Skoda анонсировал старт продаж новых моделей Octavia в России и назвал предварительные цены.

Так, новую Skoda Octavia россияне смогут приобрести за 940 тыс. рублей, а Octavia Combi обойдется в 1,2 млн рублей. При этом автомобили доступны в двух модификациях кузова: лифтбэк и универсал.

Машины оснащены навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС и бензиновым двигателем, мощность которого зависит от предпочтения покупателя: 1,6 MPI на 110 лошадиных сил, 1,4 TSI на 150 лошадиных сил или 1,8 TSI на 180 лошадиных сил. Последний двигатель устанавливается в полноприводные Octavia и Octavia Combi. Отметим, что новые модели будут продемонстрированы в дилерских центрах 1 апреля 2017 года.