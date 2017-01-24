Пропавший на Кубани мальчик умер от переохлаждения

Краснодар, 24 января. Следственный комитет России по Краснодарскому краю назвал причину смерти 10-летнего мальчика, который пропал три дня назад.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным, причиной гибели ребенка послужило переохлаждение.

«При осмотре тела мальчика не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - холодовая травма», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Стоит напомнить, что о пропаже ребенка стало известно 21 января. Мальчик ушел на прогулку, но домой не вернулся. В тот же вечер начались его поиски, однако он был обнаружен мертвым через три дня после начала поисков.