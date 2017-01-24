Президент торговой сети «Дикси» покинул компанию

Москва, 24 января. Президент компании «Дикси Групп» Педро да Сильва покинул свой пост. Об этом во вторник проинформировала пресс-служба «Дикси».

Кроме того, из компании уволились операционный директор Жулио Маркес Дуарте и коммерческий директор Хуан Жиральт Сильва. Совет директоров «Дикси Групп» исключил вышеуказанных топ-менеджеров из состава правления, а также ликвидировал должность президента.

Напомним, ранее стало известно о том, что генеральный директор Воронежского механического завода Иван Коптев ушел в отставку.

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