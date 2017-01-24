Трамп выступит с речью перед Конгрессом США в феврале

Вашингтон, 24 января. Президент США Дональд Трамп получил приглашение выступить на заседании Конгресса от спикера Палаты представителей Пола Райана, пишет Politico.

Спикер Палаты представителей Пол Райан направил президенту США Дональд Трампу приглашение выступить на заседании обеих палат американского Конгресса 28 февраля, пишет западное издание Politico, ссылаясь на заявление спикера. По данным издания, подобное приглашение в свое время получил и бывший резидент Белого дома Барак Обама. Отметим, что во время инаугурации Дональда Трампа по столице США прокатилась волна демонстраций, которые освещал один из журналистов RT, задержанный полицией. В настоящий момент он находится на свободе, ему предъявили обвинения.