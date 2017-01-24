Посол Израиля хочет обсудить с Володиным антисемитские слова Толстого

Москва, 24 января. Посол Израиля в Москве Гарри Корен заявил, что разочарован недавнем высказыванием вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который позволил себе высказывание о евреях, комментируя передачу Исаакиевского собора церкви.

Дипломат заявил, что весьма болезненно воспринимает подобные заявления из уст официальных лиц и намерен обсудить поведение Толстого со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По его словам, на сегодняшний день в России уровень антисемитизма меньше, чем в некоторых странах Западной Европы, поэтому подобные реплики депутатов вызывают у него удивление.

«Когда говорится о выступлении официального лица такого ранга, это в лучшем случае воспринимается болезненно», — отметил Корен, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Толстой, отвечая на вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, заметил, что против подобного решения сегодня выступают те, кто «выскочил из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». Чертой оседлости в Российской империи называлась граница территории, за пределами которой запрещено было жить евреям и цыганам.