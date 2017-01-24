Ученые: Половина мужчин заражена смертельным вирусом‍

Вашингтон, 24 января. Почти 50% мужского населения США — носители вируса папилломы человека, способного вызывать онкологию, пишет издание JAMA Oncology.

Группа американских исследователей выяснила, что 45,2% жителей США являются носителями вируса папилломы человека, который передается при сексуальных контактах. В докладе ученых отмечается, что вирус распространен практически среди всех возрастных групп мужского населения при недостаточном уровне вакцинации. По данным исследователей, вирусом папилломы заражены до 80 миллионов человек, почти 50% случаев заражения происходит до 24 лет. Известно, что порядка 9000 случаев раковых заболеваний врачи регистрируют каждый год.







