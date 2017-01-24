Пять школьниц выбили зубы однокласснице во Владимирской области

Владимирская область, 24 января. В городе Александров пять школьниц жестоко избили свою одноклассницу, которая недавно перевелась в школу. Об этом сообщил заместитель главы пресс-службы регионального управления МВД Андрей Тутуев.

Он пояснил, что 18 января в полицию обратились мать школьницы, по словам которой ее дочь была жестоко избита одноклассницами.

«В школе у них возникла конфликтная ситуация, и после уроков пять школьниц пригласили эту девочку в подъезд соседнего со школой здания и стали ее бить», — пояснил Тутуев.

По его словам, школьницы били девочку руками и ногами, в результате чего ей выбили несколько зубов. Он также добавил, что к настоящему моменту установлены все участницы инцидента. В скором времени по данному делу состоится суд, по итогу которого одноклассницы вероятнее всего будут помещены в центр временного содержания несовершеннолетних.