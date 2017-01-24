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Происшествия
Полиция Москвы ищет похитителя ребенка на Hyundai

Полиция Москвы ищет похитителя ребенка на Hyundai

19:56  24 Января 2017
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Полиция Москвы ищет похитителя ребенка на Hyundai

Москва, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы разыскивают похищенного мальчика. Об этом журналистам во вторник сообщили представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на Домодедовской улице. Согласно предварительной информации, в полицию обратился 11-ребенок, который рассказал о том, что неизвестный злоумышленник насильно посадил в Hyundai другого мальчика и скрылся.

Напомним, на прошлой неделе в Оренбурге был задержан мужчина, который попытался похитить 12-летнюю девочку.

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Алексей Громов
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