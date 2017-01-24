Полиция Москвы ищет похитителя ребенка на Hyundai

Москва, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы разыскивают похищенного мальчика. Об этом журналистам во вторник сообщили представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на Домодедовской улице. Согласно предварительной информации, в полицию обратился 11-ребенок, который рассказал о том, что неизвестный злоумышленник насильно посадил в Hyundai другого мальчика и скрылся.

Напомним, на прошлой неделе в Оренбурге был задержан мужчина, который попытался похитить 12-летнюю девочку.

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