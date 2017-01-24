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Ученые назвали признаки настоящей любви

Ученые назвали признаки настоящей любви

19:32  24 Января 2017
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Ученые назвали признаки настоящей любви

Вашингтон, 24 января. Американские ученые из Ратгерского университета выяснили, как работает организм влюбленного человека. Оказалось, что мозг воздыхателя работает несколько иначе, чем у обычного человека.

В частности, это связано с изменением уровня домафина — гормона, отвечающего за концентрацию внимания. Кроме того, влюбленные люди видят в простых предметах напоминания о своих возлюбленных. За это ответственен гормон норадреналин, который напоминает человеку о пережитых им ярких ощущениях.

Ученые назвали признаки настоящей любви

По словам российского психолога Алисы Метелиной, влюбленные видят мир через своеобразные шоры, которые изолируют предмет их любви от остальных людей.

«Это связанно с гормональной бурей, которая происходит у партнеров. Другие кажутся им не такими красивыми, не такими мужественными, они не замечают их недостатков», — отметила она.

Метелина пояснила, что первый спад уровня эндорфинов и дофамина происходит через 6-7 месяцев, а второй — через пару лет, передает агентство «Народные новости».

Геннадий Плющев
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