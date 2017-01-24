Ученые назвали признаки настоящей любви

Вашингтон, 24 января. Американские ученые из Ратгерского университета выяснили, как работает организм влюбленного человека. Оказалось, что мозг воздыхателя работает несколько иначе, чем у обычного человека.

В частности, это связано с изменением уровня домафина — гормона, отвечающего за концентрацию внимания. Кроме того, влюбленные люди видят в простых предметах напоминания о своих возлюбленных. За это ответственен гормон норадреналин, который напоминает человеку о пережитых им ярких ощущениях.

По словам российского психолога Алисы Метелиной, влюбленные видят мир через своеобразные шоры, которые изолируют предмет их любви от остальных людей.

«Это связанно с гормональной бурей, которая происходит у партнеров. Другие кажутся им не такими красивыми, не такими мужественными, они не замечают их недостатков», — отметила она.

Метелина пояснила, что первый спад уровня эндорфинов и дофамина происходит через 6-7 месяцев, а второй — через пару лет, передает агентство «Народные новости».