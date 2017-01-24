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Политика
Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана урегулирование карабахского конфликта

Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана урегулирование карабахского конфликта

19:30  24 Января 2017
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Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана урегулирование карабахского конфликта

Москва, 24 января. Глава российского внешнеполитического ведомства  Сергей Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым вопрос об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в официальном сообщении на сайте МИД.

Встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова состоялась в российской столице. Как говорится в официальном сообщении российского дипломатического ведомства, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки, а также программа двусторонних мероприятий. Лавров и Мамедъяров также обменялись мнениями по проблемам Нагорного Карабаха.

Ирина Селезнева
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