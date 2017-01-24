Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана урегулирование карабахского конфликта

Москва, 24 января. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым вопрос об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в официальном сообщении на сайте МИД.

Встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова состоялась в российской столице. Как говорится в официальном сообщении российского дипломатического ведомства, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки, а также программа двусторонних мероприятий. Лавров и Мамедъяров также обменялись мнениями по проблемам Нагорного Карабаха.