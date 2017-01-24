Полиция Петербурга отпустила супругу Дадина без предъявления обвинений

Санкт-Петербург, 24 января. Супругу Ильдара Дадина Анастасию Зотову отпустили из отдела полиции в Санкт-Петербурге без предъявления обвинений.

Ранее задержанную у выхода из здания Конституционного суда Анастасию Зотову, отпустили из пункта полиции в Петербурге. По словам самой Зотовой, сотрудники правоохранительных органов переписали данные, пробили по базе и вернули ей документы. Отметим, что КС РФ начал рассмотрение обращения мужа Зотовой — Ильдара Дадина, пожаловавшегося на содержание нормы УК РФ об ответственности за неоднократное нарушение правил митингов.