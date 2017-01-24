Кусочек хлеба, стихи Берггольц и салют: чем Петербург отметит день снятия блокады

Город-герой Ленинград готовится отметить 73 года со дня своего полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. 27 января в Санкт-Петербурге отмечают как второе рождение города, снова и снова благодаря отстоявших его бойцов и жителей. Как отметить праздник вместе с ленинградцами-пе тербуржцами и как не пропустить основные события этого дня, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Акция «Муза блокады» у Дома радио

27 января ленинградцы не представляют без стихов Ольги Берггольц: 872 дня блокады Ленинград прожил под ее голос, со стихами, исполненными мужества и любви к осажденному городу. В памятный день любой желающий сможет подняться на сцену у петербургского Дома радио и прочитать в прямом эфире свой любимый отрывок из известных произведений музы блокады. Сцена будет работать с 9 часов утра до 9 часов вечера по адресу: Малая Садовая ул., 2.

Ольге Берггольц будет посвящен также вечер в музее-квартире А.А. Блока на ул. Декабристов, 57, где с 18 часов будут звучать ее воспоминания, отрывки из книги «Дневные звезды» и «Ленинградская поэма» в исполнении актрисы Ирины Степановой.

Акция «Блокадный хлеб Ленинграда» в городских парках

В день снятия блокады в Петербурге раздадут 1500 порций «блокадного хлеба» в память о блокадных 125 граммах, которые получал ленинградец в суровые дни осады. Акция, предложенная несколько лет назад фондом «Защитники Невского плацдарма», до сих пор критикуется значительной частью наследников выжившего города. Когда авторы идеи впервые предложили испечь хлеб по рецепту 1942 года, который нашли в городском филиале государственного НИИ хлебопекарной промышленности Россельхозакадем ии, многие сочли это издевательством над памятью погибших от голода ленинградцев и развлечением для живых.

Разумеется, блокадный хлеб не удастся повторить в точности: в голодные годы блокады в ржаную муку добавляли овсяную, корьевую из ветвей березы, муку из семян полыни и щавеля, жмых, шрот и похожую на размокшее мыло гидроцеллюлозу. Сырье для выпечки стало сегодня значительно качественнее, поэтому вкус блокадного хлеба ощутить не удастся, а вот подержать на ладони тонкий кусочек в 125 г и представить, что это вся твоя еда на сутки, будет возможно. Раздавать хлеб начнут в 10 утра в Московском парке Победы, а вечером в 18 часов акция продолжится в Полежаевском парке.

Шествие аэростатов «Небо над Ленинградом 3.0» на Дворцовой площади

Молодежная акция в память об еще одном символе блокадного города пройдет с 15 до 18 часов на Дворцовой площади. Точные макеты дирижаблей поднимутся в небо в честь защитников осажденного Ленинграда: в годы войны огромные аэростаты охраняли улицы жителей от прицельной бомбардировки вражеской авиации.

Бесплатный концерт в Исаакиевском соборе

Величественные стены Исаакиевского собора в блокадные годы приютили не только людей, но и музейные экспонаты, сокровища русской культуры, которые удалось спасти от бомбежек и уничтожения. Под его надежными сводами укрылись сотни ящиков с уникальными предметами из фондов пригородных дворцов-музеев Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины и Ораниенбаума, многие вещи из Музея истории Ленинграда и Летнего дворца Петра I — все то, что не удалось отправить в тыл.

Золотой купол собора был прекрасным ориентиром для фашистских самолетов, поэтому его закрасили серой краской, окна заложили щитами и мешками с песком. Множество снарядов за годы войны проверяли на прочность титаническое творение Монферрана, но сегодня об этом напоминает только памятная доска. В день освобождения Ленинграда от блокады под куполом Исаакиевского собора прозвучат хоровые сочинения Сергея Рахманинова, русские народные песни, песни военного времени. Музыкальную программу исполнит Концертный хор Санкт-Петербурга , а стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц прочтет заслуженный артист России Виталий Гордиенко. Концерт в стенах собора будет бесплатным и начнется в 19 часов.

«Свеча памяти» и стук метронома на Невском проспекте

Перед Аничковым дворцом на Невском проспекте, 39, пройдет одна из самых трогательных акций этого дня — «Свеча памяти». Петербуржцы по уже сложившейся традиции принесут к площади у дворца сотни свечей. Их зажгут, когда во дворце погаснет свет, под щемящий и такой знакомый всем ленинградцам стук блокадного метронома. Акция начнется в 18 часов и завершится минутой молчания.

Залпы победного салюта на Марсовом поле

На Марсовом поле Петербурга вечером грянут залпы праздничного салюта в честь годовщины полного освобождения города от блокады. 12 выстрелов из дивизионных орудий выпуска военных лет будут посвящены каждый одному из воинских подразделений или формирований, которые участвовали в наступательной операции советских войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей город. Операция называлась «Январский гром», и это имя в буквальном смысле прогремит на Марсовом поле в реконструкции артиллерийского салюта 27 января 1944 года. Тогда Ленинград был единственным городом в истории Великой Отечественной войны, который во время военных действий во всей стране удостоился чести отпраздновать свою великую победу торжественным салютом. После почти 900 дней бомбежек небо вдруг озарили вспышки от разрывов снарядов, выпущенных советскими орудиями, — и огни победного, мирного фейерверка. Попробовать ощутить хотя бы каплю гордости и счастья ленинградцев попробуем 27 января, в 20 часов.

В 21 час еще один праздничный салют прогремит у стен Петропавловской крепости.

Реконструкции и исторические фестивали в честь прорыва и снятие блокады

Событий, посвященных праздничной дате, в Петербурге будет так много, что часть из них перенесут на следующие дни. 28 января участники военно-историчес кого клуба «Дозор» реконструируют битву за Ленинград в ходе операции «Искра» 1943 года. Поворотный момент истории Великой Отечественной войны для зрителей оживят с помощью авиации, пиротехники, с участием более 300 человек. Реконструкция состоится 28 января, в 15 часов, в Ленобласти, на участке Дороги жизни.

29 января у мемориала «Январский гром» на Гостилицком шоссе в 14 часов начнется захватывающая военно-историчес кая реконструкция «В полосе прорыва», которая покажет, как в годы войны четыре советских разведчика своим подвигом спасли стратегически важный мост, через который пошли на прорыв блокады советские танки во время так называемого первого сталинского удара. До начала действа, с 12 часов, зрители смогут провести время на интерактивных площадках с техникой, артиллерией, выставкой оружия и элементов быта солдат.

Свой праздник Ленинград-Петерб ург будет отмечать весь день, начиная с утренних возложений цветов к мемориалам и заканчивая концертами в каждом районе города. Полный список мероприятий, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, можно посмотреть на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга .