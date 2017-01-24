Ничего личного, вопрос собственности: канал «112 Украина» не получит лицензию на вещание

Киев, 24 января. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказал украинскому телеканалу «112 Украина» в переоформлении лицензии на вещание. Об этом во вторник заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

«Телеканал «112 Украина» обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания для переоформления лицензии, однако запрос был отклонен. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру», — сказала она.

Фещук добавила, что решение об отказе в переоформлении лицензии уже обжаловано. Отметим, что «112 Украина» жалуется на давление со стороны органов власти с осени прошлого года. В СМИ появилась информация о том, что телеканал в числе других медиаактивов заинтересовал президента Украины Петра Порошенко, однако его администрация опровергла данную информацию.