Сирия: российские военные зафиксировали 14 нарушений режима тишины за сутки

Дамаск, 24 января. За минувшие сутки представители комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным Центра, российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня. Также сообщается, что за минувшие сутки четыре населенных пункта присоединились к режиму прекращения боевых действий.

«За минувшие сутки было подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Кадирия, Самне-эль-Кибилия, Шхайеб и Шатба в провинции Хама», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту перемирие поддержали 1148 населенных пунктов Сирии.